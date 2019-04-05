Минздрав начал борьбу с антивакцинщиками: за призывы к отказу от прививок будут наказывать

Министерство здравоохранения предложило наказывать за призывы к отказу от прививок. По мнению Минздрава, такие обращения снижают эффективность мероприятий по иммунопрофилактике.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, в настоящее время через СМИ, интернет и религиозные секты «наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной», передает «Коммерсант».
«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере»,– отметила замминистра на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля.
Минздрав готовит пакет законопроектов, которые будут направлены на борьбу с распространением информации с призывами к отказу от вакцинации. Ответственность будет предусмотрена проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Под призывами в законопроекте понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».
Идея ввести наказание за призывы к отказу от прививок была озвучена еще осенью прошлого года. Тогда Минздрав предлагал ввести ответственность для медработников. В частности, медикам, которые рекомендуют не делать прививки, предлагали делать выговоры или принудительно направлять их на курсы повышения квалификации в области вакцинации.
В январе Всемирная организация здравоохранения внесла отказ от прививок в список угроз здоровью человечества. Эксперты медицины связывают рост распространения вируса кори с тем, что все больше людей не хотят проходить вакцинацию от этого заболевания.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 04.04.19
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