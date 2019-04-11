«Затыкать рты – не метод»: Геннадий Онищенко призвал не кошмарить врачей из-за отказов от прививок

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от угроз и репрессивных мер в отношении врачей, которые пропагандируют отказ от прививок. «Да, такие есть, – признал он на встрече в Госдуме, посвященной проблемам вакцинации населения. – Но инициировать сейчас наказания, да еще нам, врачам? Пусть этим займется господин Чайка со своим репрессивным аппаратом, от них это органично воспринимается».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Онищенко раскритиковал представителей Минздрава РФ и Роспотребнадзора, которые выступили с докладами об успехах своих ведомств и призвали наказывать врачей и родителей за пропаганду отказа от прививок. «Ни одно ведомство не отнеслось внимательно к той проблеме, которая поставлена, – подчеркнул он. – Министерства поднимают вопрос: давайте будем наказывать то врачей, то родителей. Ежлова (Елена Ежлова, начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора, – ред) впечатлила, что 30 тысяч консультаций дали по телефону на всю страну. Да, им госнаграды надо дать». Парламентарий обратил внимание, что родителей беспокоит, в частности, вопрос осложнений после прививок, и необходимую информацию об этом они зачастую найти не могут. «А затыкать рты сайтам и блогам – это мы можем. И мы можем это сделать, но мы загоним проблему в тупик», – констатировал Онищенко, призвав к планомерной работе в сфере просвещения общества.

Кроме того, как отметил депутат, увеличение национального календаря прививок в основном ляжет на детей первого года жизни. «Родителей тревожит, что мы с третьего дня начинаем колоть ребенка, – пояснил Онищенко. – Он еще отца своего не увидел, а его уже вакцинируют, причем комплексно. Ребенок весь первый год переживает из прививки в прививку. Мы ребенку делаем массу аппликаций, так как у нас нет поливакцин». Парламентарий призвал разрабатывать в России собственные поливакцины, и напомнил об основах биологический и химической безопасности страны. «Там вакцинация играет основную роль, это работа на биологическую безопасность нашего государства», – подчеркнул Онищенко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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