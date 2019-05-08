Корь продолжает наступать на Крым

Корь продолжает наступление на Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день зафиксировано 147 лабораторно подтвержденных случаев: 134 в РК и 13 в Севастополе. Это в 4 раза больше, чем за весь прошедший год.

Напомним, что до введения массовой вакцинопрофилактики корь, передающаяся воздушно-капельным путем, относилась к высокозаразным и опасным инфекциям. Правда более 90% людей переносили ее в детстве. Заболевание характеризовалось в основном среднетяжелым и тяжелым течением, а летальность иногда достигала 40%. Заболевание взрослого населения носило спорадический характер.

С началом массовой иммунизации детей первых лет жизни в середине XX века заболеваемость и летальность от кори резко снизились. Однако теперь в структуре заболеваемости около половины приходится на взрослых. У них болезнь протекает тяжелее, чем у детей, выше вероятность осложнений.

1 апреля в Крыму началась дополнительная вакцинация от кори. НА сегодняшний день в РК привито около 17 тысяч человек, в Севастополе – более 1 тысячи.

Отметим, что не болевшие корью и не привитые при контакте с зараженным заболевают в 100% случаев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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