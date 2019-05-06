В Сургуте медики экстренно вакцинировали от кори целый подъезд

В Сургуте зафиксирован очередной случай заболевания корью. В минувшие выходные больного госпитализировали из многоэтажного дома по улице Киртбая, 18, – сообщает СургутИнформ-ТВ. После этого медики несколько дней проводили в подъезде профилактическую вакцинацию.

Врачи опросили соседей. Всем, кто контактировал с больным, были поставлены прививки. Вирус легко передается воздушно-капельным путем и благодаря «летучести» способен быстро распространяться через вентиляционные шахты домов на несколько этажей.

Напомним, в середине апреля в Сургуте были зафиксированы пять случаев заболевания корью. Семья (один взрослый и четверо детей) привезла вирус из Казахстана. Все они были госпитализированы в СОКБ.

Сургут, служба информации

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