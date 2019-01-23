Екатеринбургу грозит вспышка кори: без прививок не пустят ни в садик, ни в школу, ни в вуз

В Екатеринбурге вводятся экстренные меры по предотвращению вспышки кори.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в городской администрации состоялась специальная пресс-конференция, призванная объяснить горожанам опасность текущей ситуации.

По словам замначальника екатеринбургского управления Роспотребнадзора Ольги Лосевской, за весь 2018 год в городе было зафиксировано пять случаев заболевания корью, а только за январь 2019 – уже четыре. Во всех случаях заболели дети младше 15 лет, родители которых отказались делать им прививки против этой инфекции.

Один случай произошел в Орджоникидзевском районе, три – в микрорайоне Академическом на улице Павла Шаманова.

В связи с этим, начиная с 23 января и вплоть до стабилизации ситуации (но не менее 21 дня) ни в одно образовательное учреждение – будь то садик, школа, колледж или вуз не будут допускаться дети и подростки, не имеющие вакцинации против кори.

В многоквартирных домах, где есть заболевшие, медики делают поквартирный обход, оценивают состояние жителей и предлагают сделать на дому прививку тем, у кого ее нет. По словам начальника горздрава Дениса Демидова, только за минувшие выходные были привиты 344 человека в двух домах, где выявлены случаи заболевания. К сожалению, не все горожане понимают степень опасности – в ста квартирах люди просто не открыли медикам дверь. Кроме жилых домов и учебных учреждений, медики будут проверять секции дополнительного образования и другие места, где бывали заболевшие дети.

Еще одна опасность, о которой упомянул главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, – это завоз кори гастарбайтерами из ближнего зарубежья, в частности, Грузии и Украины, многие из приезжих не привиты. В ближайшие дни медики и санврачи планируют встретиться с руководителями национальных диаспор Екатеринбурга, чтобы те убедили своих людей посетить поликлиники и поставить прививки. По словам медиков, прививки ставятся в поликлиниках по месту жительства бесплатно.

Напомним, последняя крупная вспышка кори на Урале произошла осенью 2016 года. Тогда в Екатеринбурге было зафиксировано 83 случая подозрений на заболевание, диагноз подтвердился в 49 случаях. В 2017-м в областной столице было выявлено три случая кори у детей, причем инфекцию привезли с Украины. Один из ребят подхватил заболевание там, а уже в Екатеринбурге заболели еще двое, контактировавшие с ним.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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