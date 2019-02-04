Слух дня: не привитых от кори младенцев не будут принимать в стационары

Тревожные слухи курсируют по медицинским учреждениям и в родительском сообществе Екатеринбурга. Говорят, что врачи ждут от своего руководства распоряжения о запрете приема детей без прививки от кори. Тогда малышей до 6 месяцев вообще не будут брать в стационары.

Напомним, ситуация с корью в Екатеринбурге осложнилась несколько недель назад. За весь 2018 год в городе было зафиксировано пять случаев заболевания корью, а только за январь 2019 – уже четыре. Во всех случаях заболели дети младше 15 лет, родители которых отказались делать им прививки против этой инфекции. Один случай произошел в Орджоникидзевском районе, три – в микрорайоне Академическом на улице Павла Шаманова. В связи с этим даже был введен запрет: начиная с 23 января и вплоть до стабилизации ситуации (но не менее 21 дня), ни в одно образовательное учреждение – будь то садик, школа, колледж или вуз – не будут допускаться дети и подростки, не имеющие вакцинации против кори. Впрочем, на следующий день эти ограничения были сняты.

Екатеринбург, служба информации

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