В Нижнем Тагиле первый случай кори за 16 лет. Его привезли с Украины

В Нижнем Тагиле впервые с 2002 года зафиксирован случай заболевания корью. Причем подхватил заразу взрослый мужчина. Как пишет ИА «Все новости», тагильчанин отдыхал в Киеве в конце июля – начале августа. С Украины на Урал он вернулся 12 августа, а через неделю у него проявились симптомы ‒ высокая температура и характерная сыпь. Мужчина не знает, был ли он привит.

Напомним, вспышка кори на Урале произошла осенью 2016 года. Тогда в Екатеринбурге было зафиксировано 83 случая подозрений на заболевание, диагноз же подтвердился в 49 случаях. В 2017-м в областной столице было выявлено три случая кори у детей, инфекцию, как и в случае с Нижним Тагилом, привезли с Украины. Один из ребят подхватил заболевание там, а уже в Екатеринбурге заболели еще двое, контактировавшие с ним.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 04.09.18

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