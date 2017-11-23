У двоих детей с поддельными справками нашли корь

В Свердловском управлении Роспотребнадзора официально заявили, что эпидемии кори, с какой столкнулся Екатеринбург в прошлом году, нет. За последние два месяца в городе было зарегистрировано только три подозрительных случая, лишь два из них были позднее подтверждены лабораторно. «Первый случай – завоз с территории Украины, второй – заболевший из числа контактных лиц», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

У сотрудников Екатеринбургского горздрава другие сведения. Там «Новому Дню» пояснили, что случаев все же три. Последний – 14-летний мальчик, у которого было две справки о том, что он прошел курс вакцинации. Мама ребенка привезла его в ДГБ № 11. У мальчика была температура выше 40 градусов, но поскольку у него были документы, что от кори он привит, ему поставили диагноз «вирусная экзантема». После мать подростка перевезла его в 40-ю больницу, где консилиум из опытных врачей-инфекционистов после осмотра пациента пришел к выводу, что корь исключать нельзя. Проведя проверку, медики выяснили, что документы о прививках у ребенка были сфальсифицированы. В итоге теперь в школе, где учится мальчик, введен карантин до 23 ноября, так как он посещал ее 3 ноября, и инкубационный период еще не закончен – корь может появиться и у других детей или взрослых.

Также в горздраве рассказали, что с постановкой диагноза во втором из трех случаев заболевания корью тоже возникли сложности из-за поддельной справки. Родители 9-летнего ребенка, проживающего в одном подъезде с первым заболевшим, сообщили медикам, что он привит, но впоследствии оказалось, что это не так. «Развитие заболевания у этого ребенка привело к появлению новых контактных жителей города в количестве свыше 1,5 тысяч человек и проведению противоэпидемических мероприятий ещё в нескольких очагах: в школе, медицинском учреждении, в магазине, на рынке и т.д.», – рассказали в горздраве.

Все данные по фактам поддельных справок о прохождении вакцинации передали в прокуратуру. Сотрудники надомного ведомства дадут правовую оценку действиям родителей, которые ввели в заблуждение медиков, поставив под удар своих детей. В управлении здравоохранения напомнили, что подделка справок – это уголовное преступление, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что гарантию от заболевания корью дает только прививка. Причем пройти вакцинацию санврачи призывают не только детей, но и взрослых. «Учитывая, что корь передается воздушно-капельным путем, заболеть может каждый – независимо от возраста, социального статуса, профессии и т.д., а в условиях все увеличивающихся миграционных потоков риски возрастают многократно», – сказали в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что Екатеринбург готовится к Чемпионату мира по футболу, когда регион «посетит огромное количество туристов», поэтому прививаться сейчас особенно важно.

Екатеринбург, служба информации

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