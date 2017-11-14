В Екатеринбурге вновь выявлены случаи заболевания корью

В Екатеринбурге врачи выявили два случая заболевания корью – первый зафиксировали в конце октября, второй – в начале ноября. Оба заболевших не являются гражданами России и не были привиты. Поскольку корь распространяется очень быстро, в администрации Екатеринбурга создан штаб из медиков и представителей мэрии. Началась вакцинация.

Напомним, прошлой осенью в Екатеринбурге была эпидемия кори. Из-за массовой заболеваемости были закрыты детсады и школы, на новогодние утренники не пускали родителей без прививок. Детей, которые были освобождены от прививок по разным причинам, переводили на домашнее обучение. Эпидемия длилась несколько месяцев.

И вот медики вновь выявили заболевших корью. Об этом стало известно накануне во время заседания санитарно-противоэпидемической комиссии в горадминистрации. Как сообщила первый заместитель начальника управления здравоохранения Татьяна Савинова, первый случай был зафиксирован 26 октября, второй – 4 ноября. Оба заболевших не являются гражданами России и не были привиты от кори. В первом случае заболевание было завезено из страны ближнего зарубежья, второй зафиксирован как контактный по дому, где проживала первая заболевшая.

«В связи с тем, что корь является высококонтагиозным заболеванием (быстро передается воздушно-капельным путем), во избежание дальнейшего распространения заболевания по территории Екатеринбурга в администрации города был создан штаб. Медики оперативно начали профилактическую работу: в лечебно-профилактических учреждениях и по месту жительства заболевших была организована вакцинация против кори, ведется работа со всеми контактными», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Всех жителей Екатеринбурга до 55 лет, не привитых от кори, либо прошедших вакцинацию не до конца (поставивших только одну вакцину вместо двух) поликлиники приглашают на бесплатную прививку. Прививка на 100% процентов гарантирует защиту от заболевания корью.

Также медики напоминают основные симптомы: острое начало – подъем температуры до 38-40 градусов, сухой «лающий» кашель, осиплость голоса, насморк, светобоязнь, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, на 2-5 день появляется сыпь.

Передается заболевание воздушно-капельным путем – вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания. Корью болеют преимущественно дети в возрасте 2-5 лет, значительно реже взрослые, не болевшие этим заболеванием в детском возрасте и не имеющие прививки от кори.

При появлении первых признаков заболевания необходимо: остаться дома, ограничить контакты с людьми и срочно вызвать врача на дом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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