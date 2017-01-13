В Свердловской области отменены противоэпидемические меры, введенные из-за вспышки кори

Публикации за 13.01.17

Свердловские санврачи отчитались о том, что ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Постановление об особом противоэпидемическом режиме на территории региона отменено – теперь на концерты можно ходить без справки о прививке против кори.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, в новом году ни одного нового случая или хотя бы подозрения на корь в регионе не было. Поэтому было принято решение отменить постановление, которое действовало в области с конца ноября 2016 года. Согласно документу, массовые мероприятия в закрытых помещениях не могли посещать непривитые от кори люди. Желающие развлечься должны были предоставлять справки о том, что прошли полный курс вакцинации или что у них есть постинфекционный иммунитет.

Всего за три месяца (с начала октября по конец декабря) в Свердловской области заразились корью 80 человек – у всех них диагноз был подтвержден документально. Ранее в регионе заболеваемость была куда более низкой, по 10-15 случаев в год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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