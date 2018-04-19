Роспотребнадзор спешно вакцинирует живущих на ВИЗе от кори

Жителей Екатеринбурга встревожила новость о появлении кори в городе. О заболевшем рассказала жительница ВИЗа. В Роспотребнадзоре уверяют, что пока диагноз не подтвердился, но соседей пациента уговаривают вакцинироваться.

О новом возможном случае кори рассказала горожанка на форуме umama.ru. «Обрадовали нас с самого утра ((( в доме и именно в нашем подъезде тяжелый случай заболевания кори. Заболел взрослый мужчина. Из детского сада позвонила медсестра и срочно гонит ребенка, которому в субботу исполняется 6 лет, на ревакцинации. А у меня мелкая как раз простыла, не сильно, без темпы, но таки не здоров ребенок. И вот что делать? Бежать или подождать, пока ребенок восстановится (есть прививка в год)? По дому бегают участковые со списками, видимо, случай серьезный, к нам пока не заходили. Медсестра по телефону настаивает на прививке в любом состоянии нестояния, завтра, сказала, из нашего дома всех детей высаживают на карантин», – написала женщина.

В пресс-службе Роспотребнадзора корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что, действительно, был случай заболевания, похожего на корь. Однако в больницу увезли не мужчину, а женщину. «Консилиум врачей этот диагноз снял, но нужно дождаться результатов анализа. По месту жительства и работы заболевшей идет вакцинация тех, кто не имеет прививки», – прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе горздрава отметили, что пока не располагают данными о каких-то решениях врачей по этому случаю, необходимо ждать результатов анализов – на это уйдет несколько дней, так как исследование сейчас проводят в Перми.

Напомним, с октября 2016 года в Екатеринбурге началась настоящая вспышка инфекции, вирус подхватили около сотни человек. В конце ноября 2017 года стало известно, что заболели корью двое детей, причем у них были поддельные справки о вакцинации. Но до эпидемии дело не дошло. В этом году корь в городе не регистрировали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

Первоуральск поразил высокопоставленного гостя своей любовью к Ленину – слух дня. / Борьба с лошадьми и мытье памятников – службы Екатеринбурга начали подготовку к 9 Мая. / Екатеринбургские автобусы изменят маршруты во время репетиций парада. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»