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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

Роспотребнадзор: вспышку кори в Свердловской области победили

Роспотребнадзор: вспышку кори в Свердловской области победили

В Свердловской области удалось справиться со вспышкой кори. Все ограничительные меры в Екатеринбурге уже сняты, аналогичное решение по региону будет принято до конца недели.

Сегодня на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская заявила о том, что вспышку кори в регионе удалось ликвидировать. 30 декабря было отменено постановление о запрете непривитым взрослым и детям посещать образовательные организации и массовые мероприятия в Екатеринбурге. Санврачи продолжают мониторить ситуацию, но, как отметила Диконская, все складывается благополучно и, скорее всего, до конца этой недели будет отменено соответствующее постановление, касающееся Свердловской области. По ее словам, с 7 октября по 31 декабря было зафиксировано 83 случая подозрений на корь, диагноз подтвердился в 49 случаях. Справиться со вспышкой помогли как карантин, так и прививочная кампания – за эти месяцы количество непривитых детей, посещающих школы в Екатеринбурге, уменьшилось с 5300 до 1870. Всего было привито 83 тысячи человек, в том числе около 25 тысяч детей.

Напомним, в предыдущие годы врачи фиксировали единичные случаи кори или вовсе их отсутствие, но с октября 2016 года в Екатеринбурге началась настоящая вспышка инфекции. Несколько человек заболели и в соседних городах, случаи в основном завозные из столицы региона. Это одна из самых массовых вспышек кори в России за последние годы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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