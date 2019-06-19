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Среда, 19 июня 2019, 14:02 мск

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Екатеринбургские медики предлагают штрафовать за отказ от прививок

Денис Демидов

Горздрав Екатеринбурга попросил депутатов оказать помощь в борьбе против так называемого лобби антипрививочников. Несмотря на развернутую информационную кампанию, в городе по-прежнему растет число родителей, которые отказываются прививать детей от опасных инфекций. Медики предлагают закрепить в законодательстве административную ответственность граждан за отказ от вакцинации. Такая практика, например, есть во многих странах Европы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался сегодня на заседании комиссии по соцзащите и здравоохранению екатеринбургской думы. Начальник горздрава Денис Демидов рассказал, что антипрививочников условно можно поделить на две группы. Первые полагаются на обывательскую информацию и не ставят прививки по совету знакомых, а вторые – идейные противники вакцинации, которые объединяются в неформальные организации и убеждают других людей. «У человека есть право отказаться от прививки, и мы ничего не можем с этим поделать. Но эти родители не задумываются, что ставят под угрозу здоровье не только своих, но и чужих детей», – отметил Демидов.

В горздраве предложили обратить внимание на опыт европейских стран, где ввели санкции для антипрививочников. Например, во Франции за отказ от обязательной иммунизации грозит штраф в размере 3,5 тысячи евро. В других странах повышают размер платы за медицинскую страховку, а если человек заболел той инфекцией, от которой он отказался прививаться, он будет самостоятельно оплачивать лечение.

Такой подход поддержал депутат Сергей Боярский, работающий главврачом областной детской клинической больницы № 1. Он заявил, что с противниками вакцинации надо бороться неинформационными методами. Как это сделала зимой администрация города, когда запретила допуск детей в школы и детсады без справки о прививке. Эта инициатива была раскритикована прокуратурой, но в целом была правильной и эффективной, считает депутат.

Тимофей Жуков предложил использовать современные методы информирования населения, а не только плакаты в поликлиниках и социальную рекламу. Константин Киселев заметил, что люди могут отказываться от прививок из-за недоверия к российской медицине, поэтому горздраву нужно изменить стилистику пропаганды.

Депутаты согласились поддержать горздрав Екатеринбурга и Роспотребнадзор, если они разработают законодательную инициативу о введении ответственности для антипрививочников. Когда проект будет готов, городская дума направит обращение в заксобрание Свердловской области для передачи инициативы на федеральный уровень.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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