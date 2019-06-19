В Екатеринбурге студентке-медику грозит уголовное дело за фальшивую справку от кори

В Екатеринбурге идет разбирательство в отношении студентки Свердловского медицинского колледжа, которая подделала справку о прививке от кори.
Девушка проходила практику в перинатальном центре, и тем самым создавала прямую угрозу заражения молодых матерей и новорожденных. В правоохранительные органы направлено постановление о возбуждении уголовного дела, сообщила начальник центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.
О проблеме фальшивых справок рассказал на заседании профильной комиссии городской думы начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов. По его словам, с этой трудностью медики столкнулись в Железнодорожном районе, где весной возник очаг кори. В нескольких школах была выявлена 271 медкарта учеников, где указывалась недостоверная информация о вакцинации против кори. Три фальсифицированные справки были обнаружены в Свердловском областном медицинском колледже.
«Все случаи подделки документов доведены до Роспотребнадзора. В настоящее время готовятся материалы для обращения в прокуратуру», – отчитался Демидов.
Напомним, в феврале городская администрация ввела экстренные противоэпидемические меры из-за эпидемии кори. Студенты, школьники и дошкольники не допускались до занятий без справки о наличии прививки.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 19.06.19
Высокинский опроверг информацию о том, что Федерация не даст денег на вторую ветку метро. / Екатеринбургские медики предлагают штрафовать за отказ от прививок. / Фитнес-клуб, дружелюбный к представителям ЛГБТ-сообщества, анонсированный в Екатеринбурге, пока не принимает клиентов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»