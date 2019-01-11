В Екатеринбурге снова зафиксирован случай заболевания корью

В Екатеринбурге впервые за несколько месяцев зарегистрирован случай заболевания корью.

Объявление об этом появилось в многоквартирном доме на улице Совхозной, 6. Администрация городской больницы № 23 предупреждает жителей дома, что до конца месяца он будет находиться на особом контроле, и просит обеспечить доступ медиков в квартиры для обследования, наблюдения и вакцинации, а также подготовить паспорт, медицинский полис и прививочный сертификат.

Напомним, крупная вспышка кори на Урале произошла осенью 2016 года. Тогда в Екатеринбурге было зафиксировано 83 случая подозрений на заболевание, диагноз же подтвердился в 49 случаях. В 2017-м в областной столице было выявлено три случая кори у детей, причем инфекцию привезли с Украины. Один из ребят подхватил заболевание там, а уже в Екатеринбурге заболели еще двое, контактировавшие с ним.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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