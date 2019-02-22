В Екатеринбурге карантин по кори могут продлить еще на месяц

В Екатеринбурге продолжают выявлять новые случаи с подозрением на корь. Лабораторно инфекция подтверждена у 30 жителей уральской столицы, сейчас на диагностике находятся еще пять заболевших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, результаты проверки по четырем случаям должны поступить уже сегодня. Еще один заболевший был обнаружен 20 февраля. Анализы для подтверждения диагноза будут отправлены в Институт кори, процесс проверки займет 5-7 дней. Если корь подтвердится, то карантин в Екатеринбурге продлят еще на 21 день. Сейчас период ограничительных мер отсчитывается от 11 февраля, когда был лабораторно диагностирован 30-й случай кори.

Напомним, вспышка кори началась с Академического района, где заболели 25 человек. Затем инфекция начала распространяться по городу. Вирусом заразились горожане в Орджоникидзевском, Верх-Исетском, Ленинском и Октябрьском районах. Среди заболевших 23 ребенка были не привиты. В Екатеринбурге с середины февраля объявлена массовая вакцинация. Первым делом медики привили мигрантов, работающих на рынке «Таганский ряд» и строительных объектах Академического района.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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