Карантин по гриппу в школах Екатеринбурга отменяется с понедельника (ДОКУМЕНТ)

С понедельника в школах Екатеринбурга, как и ожидалось, отменяется карантин. Однако непривитых от гриппа детей пускать не будут.

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева подписала распоряжение, согласно которому с 11 февраля отменяется предыдущее распоряжение о приостановке обучения в школах из-за ОРВИ и гриппа. Однако временный запрет принимать в школы детей без прививок от гриппа сохраняется.

Скрин распоряжения выложил на своей странице в «Фейсбуке» Юрий Кузьминых. Копию получили руководители школ. Отметим, формально карантин будет снят после того, как соответствующее постановление подпишет глава города, пока на сайте администрации документ не опубликован.

О том, что внеплановые каникулы для школьников заканчиваются, стало известно в пятницу. Число заболевших ОРВИ и гриппом среди детей за последние дни снизилось вдвое, ситуация по заболеваемости взрослых также стабилизировалась. По данным горздрава, среди детей заболеваемость снизилось вдвое, среди взрослых стабилизировалось. «За последние три дня зарегистрировано чуть более девяти тысяч случаев ОРВИ, а на прошлой неделе ‒ около 20 тысяч», ‒ отметили ранее в управлении здравоохранения города. Родителей в чатах уже предупреждают, что в понедельник начнется учеба.

Кроме того, чтобы попасть в школу или детский сад, у ребенка должна быть прививка от кори. По последним данным, опасный диагноз поставлен уже 27 жителям города.

Скрин Юрий Кузьминых

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.02.19

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