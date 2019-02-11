В Екатеринбургских школах ввели «прививочную сегрегацию» по гриппу: прокуратура проверяет законность

В Екатеринбурге сняли карантин по гриппу, однако в администрации города запретили пускать в школы учеников, у которых нет прививки. Родители, чьих детей «завернули» домой, возмущаются против «прививочной сегрегации». В прокуратуре пообещали разобраться в ситуации – к слову, в соседнем регионе аналогичный запрет опротестовали.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об окончании карантина по гриппу, РИА «Новый День» ранее публиковало соответствующее распоряжение департамента образования. В документе сказано, что обучение возобновляется, но школьников, у которых прививок от гриппа нет, пускать на учебу не должны, они продолжат учиться дистанционно. В пресс-службе департамента образования уточнили, что в городе около 18% детей от гриппа не прививались, а постановление – это не рекомендация для директоров школ, а обязательный к исполнению документ. Но некоторые школы оказались лояльными. Родители рассказали, что непривитых пустили в 164-ю школу, в 210-ю гимназию («Корифей»), 87-ю школу.

Но многие школы детей не пускают. «У меня двое детей разных возрастов, школа № 94. Детей не пустили. Я не понимаю, почему. Прививка от гриппа обязательной не является. Сказали учиться дома – но я же не педагог, я не знаю, как правильно учить детей. К тому же надо работать», – рассказала горожанка. Аналогичных сообщений – с десяток на профильном форуме u-mama.ru. «17 шк только с прививками», «138 школа кто-то из непривитых ушел в школу? 9 класс сидим дома, безобразие!!!!", «18 школа – без прививки дома сидят», – пишут недовольные родители.

Мнение руководства и учителей разошлось, к примеру, мама ученика 144-й гимназии не отвела сына в школу, потому что на сайте учебного заведения опубликован запрет на прием детей без прививок. А учитель возмутилась, что ребенка на занятиях нет. Родители при этом соглашаются, что непривитые от кори дети не должны появляться в школе, так как это обязательная прививка, а в городе уже почти три десятка заболевших. Но их возмущает, что детей отстраняют от занятий из-за «необязательной» прививки от гриппа, которую к тому же в разгар эпидемии ставить нельзя.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что организована проверка законности постановления администрации. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова отметила, что будет запрашиваться информация у Роспотребнадзора об эпидемиологическом пороге, будет проверяться, входит ли прививка от гриппа в календарь обязательных прививок или нет. Проверку должны провести в максимально короткие сроки. Отметим, несколько лет назад прокуратура Челябинской области аналогичный приказ опротестовала. В 2015 году южноуральские санврачи запретили детям без прививок от гриппа ходить в школу, но документ признали противоречащим закону.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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