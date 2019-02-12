Конец «прививочной сегрегации»: всех школьников Екатеринбурга будут пускать на уроки

В Екатеринбурге продолжает снижаться число заболевших ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор предлагает отправить за парты всех детей – вне зависимости от того, есть у них прививка от гриппа или нет.

За прошлую неделю в Екатеринбурге грипп или ОРВИ подхватили 16,4 тысячи человек, это на 39% выше уровня эпидпорога, но на 27% ниже, чем неделей ранее. Причем болеют в основном взрослые. «Среди школьников 7-14 лет заболеваемость снизилась в 2 раза. Как и в целом по Свердловской области прирост заболеваемости идет преимущественно за счет взрослых. Уровни заболеваемости среди детей ДДУ и школьников не превышают пороговых значений, в связи с чем в администрацию Екатеринбурга направлено предложение об отмене ограничений на посещение образовательных учреждений детьми, не привитыми против гриппа», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Тем не менее, по состоянию на 11 февраля частично не работали несколько учреждений: в 75 детсадах закрыто 108 групп, в 28 школах закрыто по одному классу, в ПТУ закрыта 1 группа. Они на карантине из-за того, что учащиеся заболели пневмонией.

Накануне администрация Екатеринбурга выступила с заявлением: чиновники пообещали предложить Роспотребнадзору возобновить обучение детей, не привитых от гриппа. Теперь же Роспотребнадзор делает администрации встречное предложение. Отметим, постановление о том, как обучаться детям, подписывает глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В прокуратуре организовали проверку из-за обращений родителей, которые недовольны тем, что детей не пустили в школу из-за отсутствия прививки после окончания полного карантина. Родители посчитали, что в отличие от кори, прививка от гриппа обязательной не является, к тому же, в разгар «простудного» сезона ее ставить уже нельзя. Ранее, в 2015 году, в Челябинской области прокуратура аналогичный запрет опротестовала. В Свердловской области пока проверка продолжается, но корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что с тех пор законодательство поменялось и, если эпидпорог был превышен, то, вероятнее всего, администрация города имела полное право вводить временный запрет для непривитых детей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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