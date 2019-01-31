российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 января 2019, 09:05 мск

Новости Здоровье

Минздрав предупредил об эпидемии гриппа в России

В ближайшее время на всей территории России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в ходе правительственного совещания под председательством президента Владимира Путина сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. «По прогнозам нашего референс-центра по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории страны», – сказала она.

Министр также напомнила, что эпидемические пороги заболеваемости превышены в 23 регионах, наиболее значительно данный показатель вырос в Бурятии, Якутии и Еврейской автономной области. «С прошлой недели базовый эпидпорог превышен на 7%, сейчас заболеваемость составляет чуть больше 77 (случаев) на 10 тыс. населения», – добавила глава Минздрава.

Вероника Скворцова порекомендовала россиянам отказаться от посещения массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу. Министр особо подчеркнула, что в случае заболевания следует обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, передает пресс-служба Кремля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.01.19

Дождались: в Москве за привлечение детей к вейпам будут штрафовать. / Лихорадка Эбола вновь атакует Африку. / Школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин

Во всех школах Екатеринбурга отменены занятия из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

Четыре муниципалитета Южного Урала объявили внеплановые каникулы

Метки / Минздрав РФ

Минздрав РФ просит разрешить ввоз гашиша ради исследований

Минздрав ополчился против идеи возвращения курилок в аэропорты

В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам

Минздрав просит запретить оборот табака с 2050 года

Минздрав готовит закон о повышении возраста покупки алкоголя

Минздрав предложил наказывать россиян рублем за неправильное питание

«Умирать – только по месту регистрации»: в России иногородних приравняли к бомжам

Минздрав ополчился на колбасу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Минздрав РФ,

Новости партнеров