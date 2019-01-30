Школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин

В школах Ханты-Мансийска введен карантин в связи с резким скачком заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 7-14 лет. Образовательная деятельность приостановлена с 30 января по 5 февраля 2019 года.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по ХМАО, превышение эпидемиологического порога по данной возрастной группе составило 81,7% (показатель заболеваемости 259,56 на 10 тыс. населения). За четвертую неделю 2019 года в окружную клиническую больницу госпитализированы 51 человек.

«Проведены вирусологические исследования 179 от 201 больного, в 53-ти биопробах обнаружен вирус гриппа А (Н3N2), в 14 биопробах обнаружен вирус гриппа А (не субтипированный), в 2-х биопробах обнаружен вирус гриппа А (Н1N1)», – рассказали в ведомстве.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.01.19

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