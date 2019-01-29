Четыре муниципалитета Южного Урала объявили внеплановые каникулы

В четырех территориях Челябинской области ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 30 января сразу в двух муниципальных образованиях Южного Урала образовательные учреждения на неделю закроют свои двери.

Ввести недельный карантин по ОРВИ и гриппу решили власти Озерска и Коркинского района. Ограничительные мероприятия продлятся здесь до 5 февраля включительно.

Кроме того, с сегодня карантин действует в ЗАТО Озерск. Решение о его отмене либо продолжении будет принято 4 февраля. Также, по данным регионального управления Роспотребнадзора, занятия приостановлены в образовательных учреждениях Кизильского района.

Напомним, по информации Роспотребнадзора, на минувшей неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превысил эпидемический порог, причем сразу на 20%. Наиболее велик рост заболевших среди школьников 7-14 лет: за неделю прирост составил 40%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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