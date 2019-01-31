В городе-спутнике Екатеринбурга школы уходят на карантин

В Березовском закрываются на карантин школы и детсады. За неделю количество заболевших выросло в два раза.

В администрации города прошло совещание по ситуации, связанной с распространением ОРВИ и гриппа. После чего глава города подписал распоряжение о приостановлении работы школ и учреждений дополнительного образования. «С 21.01.2019 по 27.01.2019 среди населения Березовского городского округа зарегистрировано 1445 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 1937,7 на 100,0 тыс. населения, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели в 2,0 раза. Отмечается значительное превышение показателей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детского населения: в возрастной группе от 3 до 6 лет – в 2,3 раза, в группе от 7 до 14 лет – в 3,5 раза, в группе от 15 до 17 лет – в 3,0 раза», – сообщается в документе. В городе уже закрыта одна школа, 35 классов и 34 группы в детсадах.

Детей отпустят на внеплановые каникулы с завтрашнего дня, 1 февраля. Однако рекомендовано в это время проводить обучение по дистанционной форме.

Аналогичный документ был вчера подписан в Екатеринбурге. В столице региона с 21 по 27 января зарегистрировано 21 088 случаев ОРВИ и 67 случаев заболевания гриппом. У пациентов диагностированы вирусы А/H1N1 и H3N2.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 31.01.19

Депутаты побывали в Солнечном и захотели вернуться туда летом. / Грядут морозы. ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок. / Реформа дала сбой: на угрожавший полетам полигон снова везут мусор (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»