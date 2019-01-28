К концу января в Екатеринбург придут снегопады, а за ними – лютые морозы до -38

Последняя неделя января в Екатеринбурге будет холодной. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, вторник и среду будет солнечно. В дневные часы в первой половине недели столбики термометров будут подниматься до -11…-13 градусов, в ночные ‒ опускаться до -17…-19 градусов.

В последний день месяца, 31 января, пойдет снег. Осадки ожидаются и в пятницу, 1 февраля. При этом потепления не случится. Ночью будет также около -18 градусов, днем ‒ до -11…-13 градусов.

В выходные ударят морозы. В субботу днем синоптики обещают -20 градусов, а в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -27 градусов. В воскресенье днем будет холоднее – всего лишь -26 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, похолодание в первую неделю февраля только усилится. В ночные часы в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, в Екатеринбурге температура упадет до -35…-38 градусов, днем будет около -30. Только после этого синоптики прогнозируют потепление до нормальных значений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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