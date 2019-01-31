Грядут морозы. ГИБДД просит водителей воздержаться от дальних поездок

Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением для автолюбителей ‒ согласно прогнозу метеобюро, в ближайшие дни в Свердловской области ударят сильные морозы, поэтому от дальних междугородних поездок лучше отказаться.

«На этой неделе на территории региона ожидаются снегопады, метель и серьезное похолодание. Местами температура может опуститься до -37 градусов. Сильные морозы продлятся в течение недели. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок. Если такой возможности нет, тогда заранее необходимо проверить исправность автомобиля, обязательно запастись теплыми вещами и зарядить телефон. При движении по автодорогам будьте внимательны и осторожны, выбирайте скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны», ‒ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что на время морозов экипажи ДПС перейдут на режим постоянного патрулирования загородных трасс. «Госавтоинспекция просит участников дорожного движения при обнаружении автомобилей с включенной «аварийкой» на трассах сообщать об этом по телефону 112 либо в дежурную часть УГИБДД Свердловской области по номеру 8(343) 269-77-00», ‒ добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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