Пенсионерке отключили в доме электричество за долги. Женщина осталась в зимние холода без обогревателей (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская пенсионерка около двух недель борется за выживание в своем собственном доме. Дело в том, что женщине отключили электричество и газ за долги. В каких условиях приходится жить неплательщице – в репортаже «Нового Дня».

Пенсионерке отключили электричество и газ

В доме Ирины Банных не намного теплее, чем на улице. В комнатах сейчас не прибрано, а в посуде замерзла вода. Женщина говорит, в минусовую температуру в доме невозможно наводить порядок. А еще сложнее уснуть в своей кровати, рассказывает она. Ночью пенсионерка закутывается в три одеяла, накрывается зимней верхней одеждой и прижимается к своим домашним животным, чтобы стало теплее. «Я замерзаю. Под утро я не сплю – пытаюсь согреться. Я хочу, чтобы подключили свет», – сетует Ирина Банных.

Газ в доме отключили за неуплату еще летом. Потому Ирина отапливала комнаты с помощью обогревателей. Но около двух недель назад женщина осталась без электричества из-за долгов. По словам Ирины, она не выплатила около 28 тысяч рублей ресурсоснабжающей компании. Как позже выяснилось, она вышла на пенсию после службы в милиции Екатеринбурга. Собеседница агентства оказалась майором и бывшим следователем. Кроме того, она имеет тяжелое заболевание. На данный момент Ирина Банных получает неплохую пенсию – около 20 тысяч рублей. Но по семейным обстоятельствам деньги ушли не на оплату счетов за электричество. «У меня дети – мои внуки – воровать начали. Они даже не признавались, что взяли. Три пенсии сразу ушло. Я думала, что со следующей расплачусь, а оно никак не получилось», – рассказала женщина.

Мать детей Наталья Банных подтвердила, что один из детей действительно воровал пенсию у бабушки. Но все деньги пенсионерке вернули. В пресс-службе Екатеринбургэнергосбыта пояснили, что собственница дома является злостной неплательщицей с 2017 года. Поэтому женщину сначала уведомили об отключении, а потом лишили электричества. «У нас правила для всех граждан одни. Включение возможно только по погашению задолженности в полном объеме. Либо же ей надо обратиться к нам, в Екатеринбургэнергосбыт, и проконсультироваться. Мы всегда идем на уступки абонентам, помогаем, когда люди оказываются в сложных жизненных ситуациях», – дополнили в пресс-службе компании.

Обратиться туда Ирине Банных необходимо как можно быстрее. Ранее «Новый День» писал, что февраль начнется с похолодания. В ночные часы в понедельник и вторник, 4 и 5 февраля, в Екатеринбурге температура упадет до -35…-38 градусов, днем будет около -30.

Екатеринбург, служба информации

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