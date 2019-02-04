Пенсионерке-должнице перед сильнейшими морозами вернули электричество

Ирине Банных, которая боролась с холодом около двух недель в своем доме, снова подключили электроснабжение. По словам женщины, электрики пришли на следующий день после публикации материала РИА «Новый День». «В пятницу я глаза открываю, а они на столбе сидят. Включили, и ладно. Сейчас не отогрелась. Дома холодно еще, но не так. Окна оттаяли, вода тоже», – рассказала Ирина Банных.

Сейчас пенсионерка прогревает дом с помощью электрического обогревателя. Сегодня женщина планирует пойти и оплатить часть задолженности.

Напомним, у Ирины Банных отключили электроэнергию за долги по счетам, которые достигли примерно 28 тысяч рублей. Ранее женщина рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что у нее не было денег, так как внуки воровали пенсию. В пресс-службе Екатеринбургэнергосбыта пояснили, что собственница дома является злостной неплательщицей с 2017 года.

Пенсионерке отключили электричество за долги

Екатеринбург, служба информации

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