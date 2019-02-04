В ГИБДД попросили не совершать обгоны на трассах из-за метели в морозы

ГИБДД по Свердловской области выпустила предупреждение: из-за непогоды на трассах региона снижена видимость, на дороге накат. Водителей попросили не совершать резкие маневры и обгоны.

В Свердловской области начинаются аномальные холода, метеорологи предупредили о понижении температуры до -35 градусов. «Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе. Низкая температура, снегопады и метель существенно снижают видимость на дороге. На проезжей части возможно образование заносов и снежного наката», – в свою очередь предупреждают в УГИБДД по Свердловской области.

Гаишники напоминают, что вести машину в сложных погодных условиях лучше только опытным водителям, необходимо следить за скоростью, держать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. «Необходимо также исключить резкие маневры и обгоны. Обгонять в условиях плохой видимости крайне опасно. При таком обгоне водитель не сможет оценить расстояние до впереди идущего автомобиля. В пургу держитесь подальше от габаритного транспорта, так как за ним возникают дополнительные снежные вихри, которые существенно ограничивают видимость», – добавили в ГИБДД. При возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах водителей просят сообщать в дежурную часть Управления ГИБДД по телефону: 269-77-00 или 112.

Екатеринбург, служба информации

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