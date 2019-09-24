«Партия – не бюро по трудоустройству»: единороссы ответили опальному генералу

Свердловское отделение «Единой России» ответило Герою России Роману Шадрину, который обвинил партию в том, что она к нему несправедлива.

«Печально, когда человек, имеющий в прошлом опыт работы депутатом в думе Екатеринбурга, воспринимает партию в качестве источника личных доходов. Партия «Единая Россия», ее проекты нацелены в первую очередь на созидательную работу в интересах граждан. Именно такими принципами и должны руководствоваться люди, вступая в ряды партии, а не воспринимать ее в качестве бюро по трудоустройству», – заявили в пресс-службе партии.

Напомним, вчера поздно вечером бывший директор ЦПКиО, генерал-майор в отставке и бывший депутат городской думы Роман Шадрин сделал неожиданное заявление: обвинил партию «Единая Россия» в плохом к себе отношении и сообщил, что намерен вступить в ЛДПР. «Настало время что-то менять в своей жизни. Время идет, переоценка взглядов завершена. Партия, которой я верил, поступила со мной очень некрасиво. Не умею и не хочу быть приспособленцем, когда не можешь сказать то, что ты думаешь, о том, что видишь. В ближайшее время положу на стол партбилет ЕР. И пусть мне теперь ничего не светит с высокими постами, но я не буду связан никаким политесом. Я иду в ЛДПР!» – написал Шадрин на своей странице в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

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