В день первого матча в Екатеринбурге будет холодно и сыро

В первый день матча на «Екатеринбург Арене» в столице Среднего Урала в очередной раз похолодает, возможны дожди.

ФБГУ «Уральское УГМС» сообщает, что гроза возможна уже сегодня, днем будет до 17-19 градусов. По прогнозам синоптиков, 15 июня в Екатеринбурге днем будет около 12-14 градусов, не исключен дождь. Похолодание начнется с ночи, будет 5-7 градусов, подует северо-западный с переходом на западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Аналогичная погода, но скорее всего без осадков, ожидается и 16 июня.

Добавим, сегодня стартует ЧМ-2018. В Екатеринбурге можно будет посмотреть трансляцию открытия и матча России и Саудовской Аравии не только в барах, но и на свежем воздухе, в фан-зоне в ЦПКиО. Завтра, 15 июня, состоится первый матч на «Екатеринбург Арене» – сыграют Египет и Уругвай.

Екатеринбург, служба информации

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