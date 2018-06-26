«Мы должны воплотить мечту всей страны»: мексиканцы настроились на победу в Екатеринбурге

Сборная Мексики готовится к матчу в Екатеринбурге. Завтра вечером футболисты выйдут на поле «Екатеринбург-Арены» против команды из Швеции, которая провела тренировку и пообщалась с прессой сегодня днём.

Как и их противники, мексиканцы настроены на победу, хотя их положение в группе куда прочнее. За две игры, в обеих из которых они одержали верх над соперниками, представители американского континента набрали шесть очков. У шведов – три очка, и они, вероятно, будут бороться за право выйти из группы куда более отчаянно. Это понимают и мексиканцы. Их главный тренер Хуан Карлос Осорио отметил силу команды противников.

«Сборная Швеции – сильная команда, у них есть Гранквист и другие хорошие игроки, завтра нас ждёт сложная игра», – сказал он. При этом, по его словам, шансы выиграть у Мексики высоки. «За всю историю мексиканского футбола у нас лучшее поколение футболистов, у нас есть силы и настрой играть с чемпионами мира на равных (имеется в виду победа над сборной Германии, прим.ред.)», – добавил тренер. Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал, что чемпионство – это мечта всей страны.

«Мы заслуживаем победу, мы чувствуем поддержку и уверены в себе», – сказал он. Добавим, матч начнётся завтра в 19:00 на «Екатеринбург-Арене». Эта игра станет последней в серии уральских матчей ЧМ-2018.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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