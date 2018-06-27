Последний матч ЧМ-2018 в Екатеринбурге закончился победой Швеции 3:0

В Екатеринбурге только что закончился четвёртый, последний матч Чемпионата мира по футболу-2018. На поле главной спортивной арены встречались сборные Мексики и Швеции. Победу одержала команда из Скандинавии со счётом 3:0, передаёт «Новый День».

Напомним, что перед матчем сборная Мексики занимала первое место в группе с шестью очками, их противники, шведы, делили вторую строчку с немцами, которые, в свою очередь, сегодня играли с Южной Кореей и проиграли 0:2. Таким образом, по итогам группового этапа в плей-офф выходят Мексика и Швеция.

Мексика – Швеция. Пенальти

Екатеринбург, служба информации

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