Мексиканский болельщик Хавьер и его друзья прибыли в Екатеринбург: «Все хорошо у вас, девушки прекрасные» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбург добрались мексиканские болельщики, прославившиеся на весь мир историей болельщика Хавьера и его ревнивой жены. Сегодня они приехали в фан-зону на разрисованном веселом автобусе и дали интервью для собравшейся толпы журналистов. Хавьер, который, в итоге все-таки доехал до России, рассказал, как ему удалось выбраться на чемпионат, поделился впечатлениями о России, о гаишниках и о девушках.

Болельщик Хавьер

Интернет-мемом и символом Мексике на ЧМ FIFA 2018 стал футбольный фанат «картонный Хавьер». Друзьям болельщика пришлось изготовить его, потому что настоящего Хавьера, угрожая разводом, не пустила в Россию ревнивая жена.

На картонной версии Хавьера – футболка с принтом «Моя старуха не отпустила меня!». Суровая мексиканская ревнивица и несчастный футбольный фанат Хавьер с кучей веселых друзей, путешествующих по России на разрисованном автобусе, буквально пленили сердца не только россиян.

Фото мексиканских парней с картонным другом перепостили практически все мировые интернет-сообщества, писали жене Хавьера письма и даже петиции. Впрочем, после победы сборной Мексики над Германией, мексиканская женщина сменила гнев на милость и отпустила Хавьера в Россию.

Сам Хавьер говорит: «Отпустила, потому что я хороший!». Он едва успел на матч в Ростове-на-Дону, а сегодня с друзьями в их веселом автобусе приехал в Екатеринбург. «Все хорошо у вас! Только слишком часто останавливают нас ДПС», – пожаловались мексиканцы.

Возможно, семейная драма мексиканского болельщика Хавьера разыгралась после истории про вечеринку футбольной сборной Мексики перед самым футбольным чемпионатом, когда 6 футболистов отдыхали сутки в коттедже с дамами из эскорт-агентств. В России, впрочем, после первых матчей сети тоже наполнили драматические истории из серии «Я открыл Инстаграм, а она там с иностранцем», «Мне рассказала ее подруга», «А я-то жениться на ней хотел, а сейчас не знаю, что делать».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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