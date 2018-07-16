Знаменитые мексиканские болельщики с картонным Хавьером не могут покинуть Россию (ФОТО, ВИДЕО)

Прославившиеся на весь мир мексиканские туристы с картонным другом Хавьером не могут покинуть Россию. Они стали участниками ДТП в Санкт-Петербурге и теперь нуждаются в помощи квалифицированных юристов.

Как сообщили сами мексиканцы, 13 июля в их автобус, в котором они путешествовали по России, и, в частности, жили в Екатеринбурге, врезался мотоциклист. По предварительным данным, вины болельщиков в ДТП нет, однако они неизбежно стали участниками разбирательств с полицией.

Болельщик Хавьер и его друзья попали в ДТП

«Когда эти мексиканские болельщики были в Екатеринбурге, они также посещали и окрестные достопримечательности, в том числе побывали в музее военной техники в Верхней Пышме, принадлежащем УГМК. Одной из сотрудниц пресс-службы компании удалось подружиться с мексиканцами, они обменялись телефонами и стали поддерживать связь. Поэтому сразу после того, как случилось ДТП, они обратились за помощью к своей русской подруге», – рассказали «Новому Дню в пресс-службе УГМК-холдинга.

Мексиканцы рассказали, что ехали ночью по набережной Обводного канала, когда неизвестный мотоциклист неудачно пытался проскочить перед автобусом с надписью Ingue su Matrushka на красный. После ДТП его госпитализировали, мексиканцы остались целы, транспортное средство получило небольшие повреждения. Поскольку болельщики не говорят по-русски и плохо говорят по-английски, у них возникли сложности в общении с представителями российских правоохранительных органов. «И тогда они обратились за помощью к свой подруге из УГМК. Мы уже нашли им юриста, который поможет в общении с полицией, думаем, никаких проблем у мексиканцев не возникнет и они смогут вскоре благополучно покинуть Россию», – отметили в пресс-службе медного холдинга. К вопросу также уже подключилось и консульство Мексики в России.

Напомним, группа мексиканцев поучила мировую известность после того, как прибыла с картонной фигурой одного из своих друзей – Хавьера – на чемпионат мира в Россию. Самого Хавьера болеть за сборную, по легенде, не пустила ревнивая жена. После того, как кадры интервью с мексиканцами облетели весь мир – историю про друга болельщики щедро транслировали всем журналистам, жена все же отпустила Хавьера на футбол и он смог присоединиться к своим товарищам.

Во время игры мексиканской сборной в Екатеринбурге яркий автобус болельщиков можно было наблюдать на одной из парковок у Центрального стадиона, а сам Хавьер успел попасть в криминальные хроники России в первый раз – он потерялся ночью после посиделок в баре. Дорогу к автобусу, служившему болельщикам домом, помог найти полицейский.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Елена Васильева

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