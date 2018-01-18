В Екатеринбурге облагородят СИЗО и колонию перед ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге перед Чемпионатом мира по футболу ведется не только ремонт фасадов жилых домов, которые попадают на маршрут следования клиентских групп ФИФА, но и различных учреждений. В том числе – системы ФСИН.

Напротив Центрального стадиона на территории регионального управления службы проводят капремонт фасадов и меняют окна на пластиковые. Работы ведут в административных зданиях СИЗО №1 и главка.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, часть работ была проведена еще летом и осенью 2017 года, однако они пока продолжаются. К июню 2018-го отремонтируют все корпуса, которые видны с улицы. Здания будут оформлены в единой цветовой гамме. Также в пресс-службе ведомства напомнили, что в самом следственном изоляторе тоже был ранее проведен капремонт, чтобы сделать более комфортными условия пребывания арестованных на время следствия.

Екатеринбург, служба информации

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