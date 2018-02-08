российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 февраля 2018, 15:22 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На время ЧМ в Екатеринбурге сократят число заключенных в СИЗО и увеличат число охранников

На время проведения ЧМ по футболу в Екатеринбурге сократят количество арестованных, находящихся в СИЗО напротив стадиона: сейчас там содержится 1500 человек – а будет 1000. Зато количество охранников увеличится за счет привлечения сотрудников из других учреждений ФСИН.

Как рассказал сегодня во время пресс-конференции врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Александр Шек, на время Чемпионата по футболу летом этого года СИЗО-1 и ИК-2, расположенные рядом со стадионом, перейдут на усиленный режим работы. Изолятор на время разгрузят: из полутора тысяч арестованных там останется лишь тысяча человек. Зато усилят охрану: сюда будут направлены сотрудники других учреждений области.

Кроме того, во время проведения игр ЧМ-2018 не будет ввоза заключенных в ИК-2 – их распределят по другим колониям. Развоза арестантов из СИЗО по судам тоже не будет – они будут участвовать в заседаниях посредством видеосвязи, уточнил представитель ГУФСИН.

Напомним, в январе СИЗО начали готовить к приему Екатеринбургом большого количества гостей: здание обнесли лесами. К лету все корпуса отремонтируют и покрасят в единой цветовой гамме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

В Екатеринбурге объявили даты выпускных. / В «Синаре» говорят, что не нарушали сроки строительства Центрального стадиона. / Лжегазовики продолжают терроризировать екатеринбуржцев (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Екатеринбурге облагородят СИЗО и колонию перед ЧМ-2018 (ФОТО)

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Допинг-офицеры потребовали список российских футболистов на ЧМ-2018

Ревизоры FIFA о VIP-туалетах к ЧМ-2018: Оформление не способствует полному расслаблению

В Екатеринбурге осудили предпринимателя, торговавшего женскими носками с символикой ЧМ-2018

«Путин, помоги!»: жители замурованного из-за футбола дома в Петербурге просят о спасении

Болельщики подали почти 5 миллионов билетных заявок на матчи чемпионата мира по футболу

Активнее всех отели в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 бронируют французы и мексиканцы

Саранча может стать позором России на ЧМ-2018

В дни матчей ЧМ екатеринбургское метро продлит часы работы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров