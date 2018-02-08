На время ЧМ в Екатеринбурге сократят число заключенных в СИЗО и увеличат число охранников

На время проведения ЧМ по футболу в Екатеринбурге сократят количество арестованных, находящихся в СИЗО напротив стадиона: сейчас там содержится 1500 человек – а будет 1000. Зато количество охранников увеличится за счет привлечения сотрудников из других учреждений ФСИН.
Как рассказал сегодня во время пресс-конференции врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Александр Шек, на время Чемпионата по футболу летом этого года СИЗО-1 и ИК-2, расположенные рядом со стадионом, перейдут на усиленный режим работы. Изолятор на время разгрузят: из полутора тысяч арестованных там останется лишь тысяча человек. Зато усилят охрану: сюда будут направлены сотрудники других учреждений области.
Кроме того, во время проведения игр ЧМ-2018 не будет ввоза заключенных в ИК-2 – их распределят по другим колониям. Развоза арестантов из СИЗО по судам тоже не будет – они будут участвовать в заседаниях посредством видеосвязи, уточнил представитель ГУФСИН.
Напомним, в январе СИЗО начали готовить к приему Екатеринбургом большого количества гостей: здание обнесли лесами. К лету все корпуса отремонтируют и покрасят в единой цветовой гамме.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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