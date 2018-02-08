На время ЧМ в Екатеринбурге сократят число заключенных в СИЗО и увеличат число охранников

На время проведения ЧМ по футболу в Екатеринбурге сократят количество арестованных, находящихся в СИЗО напротив стадиона: сейчас там содержится 1500 человек – а будет 1000. Зато количество охранников увеличится за счет привлечения сотрудников из других учреждений ФСИН.

Как рассказал сегодня во время пресс-конференции врио начальника ГУФСИН по Свердловской области Александр Шек, на время Чемпионата по футболу летом этого года СИЗО-1 и ИК-2, расположенные рядом со стадионом, перейдут на усиленный режим работы. Изолятор на время разгрузят: из полутора тысяч арестованных там останется лишь тысяча человек. Зато усилят охрану: сюда будут направлены сотрудники других учреждений области.

Кроме того, во время проведения игр ЧМ-2018 не будет ввоза заключенных в ИК-2 – их распределят по другим колониям. Развоза арестантов из СИЗО по судам тоже не будет – они будут участвовать в заседаниях посредством видеосвязи, уточнил представитель ГУФСИН.

Напомним, в январе СИЗО начали готовить к приему Екатеринбургом большого количества гостей: здание обнесли лесами. К лету все корпуса отремонтируют и покрасят в единой цветовой гамме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

В Екатеринбурге объявили даты выпускных. / В «Синаре» говорят, что не нарушали сроки строительства Центрального стадиона. / Лжегазовики продолжают терроризировать екатеринбуржцев (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»