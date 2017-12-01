В Екатеринбург на ЧМ-2018 приедут Уругвай, Мексика и Франция

Сегодня по итогам жеребьевки стали известны национальные сборные, которые летом следующего года приедут в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в Екатеринбурге на Центральном стадионе состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А – сборные Египта и Уругвая. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, в этот день в уральской столице сразятся команды Франции и Перу. Третий матч запланирован на 25 июня, когда сыграют Япония и Сенегал. Четвертая игра пройдет – 27 июня – Мексика поборется со Швецией.

В целом группы выглядят следующим образом:

Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В – Португалия, Марокко, Испания, Иран

Группа С – Франция, Австралия, Перу, Дания Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Сборная России 14 июня 2018 года проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. Этот поединок станет матчем открытия турнира. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок нашей национальной команды – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира россиян пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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