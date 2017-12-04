В рекламе к ЧМ-2018 основными достопримечательностями Екатеринбурга назвали памятники сантехнику и Невидимке

Интернет-СМИ стран СНГ запустили рекламу городов России, в которых пройдут игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В том числе, в рамках проекта рассказывается о Екатеринбурге. По мнению пиарщиков из ближних стран, история Екатеринбурга закончилась в 1991 году, а главные достопримечательности города – памятник Высоцкому, Человеку-невидимке и сантехнику.

Со дня жеребьевки, которая состоялась в минувшую пятницу, многие интернет-СМИ стран СНГ начали рекламную кампанию по продвижению городов России, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. В частности, сеть порталов Sputnik запустила проект «Города России ЧМ-2018», в котором рассказывает о каждом из 11 городов – от Москвы до Саранска. Почти одинаковые материалы выходят на аудиторию Грузии, Казахстана, Абхазии, Киргизии, Латвии и других стран. В них рассказывается история городов, которые примут болельщиков, а также перечислены основные архитектурные достопримечательности и памятники.

Екатеринбург в подборке других городов выглядит неоднозначно. Так, издание Sputnik рассказывает историю города от основания завода-крепости, упоминая и чеканку монет и создание железной дороги. Конечно, говорится о расстреле царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. А также скромно упоминается о вкладе Свердловска в победу в ВОВ. Однако на строке «в 1991 году городу было возвращено его историческое название – Екатеринбург» – история города обрывается.

Вопросы вызывает и выбор достопримечательностей, которые советуют посетить в Екатеринбурге. Среди самых интересных скульптурных групп перечислены: памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, памятники Майклу Джексону, Человеку-невидимке, Борису Ельцину, сантехнику и собаке, убирающей за собой. А главными туристическими объектами создатели мини-путеводителя по Екатеринбургу считают Ганину Яму, Дом Севастянова, Чертово городище и Камень любви – родонит.

Добавим, что на фоне других городов Екатеринбург выглядит непрезентабельно. Например, в материале про Калининград перечислен список самых интересных туристических маршрутов, которые подготовила к ЧМ мэрия города.

Источник информации интернет-издания стран СНГ не указывают, но поскольку во всех материалах идентичный набор, можно предположить, что массовым продвижением городов ЧМ за пределами России занимается оргкомитет ФИФА.

Напомним, 1 декабря по итогам жеребьевки стали известны национальные сборные, которые летом следующего года приедут в Екатеринбург: 15 июня 2018 года сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 25 июня – Япония и Сенегал, 27 июня – Мексика со Швецией. Эксперты туристической отрасли предполагают, что большинство болельщиков приедут на 1-3 дня и не будут посещать достопримечательности. Возможно, экскурсии будут интересны только делегациям и работникам, которые проведут в Екатеринбурге от недели до нескольких месяцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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