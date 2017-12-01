Отельеры о готовности к ЧМ: Ставим на мексиканцев и немцев. Готовим кокошники, пиво и стулья для ФСБ

Сегодня состоится жеребьевка ЧМ-2018, во время которой станет ясно – сборные каких стран проведут свои матчи в Екатеринбурге. Чуть ли не больше болельщиков ждут этой жеребьевки уральские отельеры: от того кто приедет на Урал зависит их выручка. В период подготовки пришлось усилить охрану и обновить технику, и затраты надо «отбивать». Между собой владельцы гостиниц делают ставки на испаноязычные страны и Германию, и уже продумывают чем, кроме традиционных хлеба с солью и кокошников, встречать иностранцев. «Новый День» поговорил с исполнительным директором Клуба отельеров Екатеринбурга и коммерческим директором группы отелей USTA Виктором Салиным, который рассказал, что надолго болельщики в Екатеринбурге не задержатся, экскурсии им не нужны, зато нужны пиво и фастфуд. А директор по безопасности Евгений Крючков заверил, что для безопасности иностранцев во время ЧМ в отелях будут круглосуточно «жить» представители ФСБ и полиции.

«Новый День»: Сегодня состоится жеребьевка, на которой решится какие страны приедут в Екатеринбург. Отельеры между собой ставки уже делают?

Исполнительный директор Клуба отельеров Виктор Салин: Да, буквально накануне в Сети обсуждали. Мы делаем ставки на испаноговорящие страны. Лично я хотел бы видеть Мексику в Екатеринбурге. Мне и сама страна интересна, и обычно мексиканские болельщики ездят за своей командой на ЧМ по всему миру. Германию многие хотят видеть. Безусловно, азарт внутри сообщества есть. От того, кто приедет, будет во многом зависеть работа отелей на время ЧМ.

После жеребьевки у нас будет полгода, чтобы подготовиться. Подготовка будет разниться в зависимости от стран, которые приедут в Екатеринбург. Будет мозговой штурм, будем решать – каким национальностям что интересно, как их встречать. Кроме того, предстоит решить языковые вопросы. Нужно, чтобы в день приема определенной страны в отеле были люди, которые говорят на таком языке. Сегодня в Екатеринбурге работники ресепшн в сетевых отелях, как правило, владеют не только английским. Так что, может быть, отели обойдутся своими силами, а может придется приглашать переводчиков, носителей языка.

Но ведь бронирования шли и до жеребьевки? Кто сегодня больше всего интересуется Екатеринбургом. Есть портрет болельщика?

– Конечно, бронирования идут неплохо. Недавно у нас было совещание с крупным международным агентством, через которое клиенты бронируют отели в Екатеринбурге, – Online-Travel. По их статистике, Екатеринбургом больше всего интересуются США, Мексика, Египет. В США живет множество мигрантов из разных стран, это люди разных национальностей, которые болеют не за сборную Америки, а за своих и поэтому интерес «рассеивается». Мексиканцы в принципе за своей сборной ездят везде. А почему Египет – загадка.

Портрет болельщика есть, но он составлялся не нами. Потрет составляла Match Accomodation (организация, занимающаяся бронированием блоков мест в отелях для FIFA – оргкомитетов, делегаций стран, футбольных команд – прим. «НД»). Получается, что болельщики, которые ездят на ЧМ, всегда одинаковы. Это молодые люди 20-35 лет, чаще всего – мужчины, которые путешествуют по 3-4 человека. Любят пиво и фастфуд. Им не нужны экскурсии, они приезжают на 1-2 дня. В Екатеринбург приедут примерно такие же болельщики. Вопрос будет только в национальности.

Жеребьевки ждут и те отели, у которых «заморожены» для свободной продажи блоки Match Accommodation. Когда организация FIFA точно скажет – в каких отелях сохраняются блоки под заселение административного аппарата, тренеров, а в каких отелях блоки снимут? И что это будет означать для отельеров?

– По моим данным, в Екатеринбурге более 20 отелей сегодня имеют контракт на блоки с Match Accomodation. В основном это сетевые игроки, крупные отели, известные на рынке. От того, какие страны будут играть в Екатеринбурге, будет зависеть и количество человек, которые приедут на Урал. Списки гостей от Match Accomodation мы надеемся получить до конца января. То есть в некоторых отелях блоки могут частично снять, могут полностью.

Но нужно понимать, что отелям выгоднее работать напрямую с клиентами или другими TMC(Travel management company). Но многие отели брали блоки Match Accomodation, потому что это – гарантированная загрузка номеров официальными клиентскими группами. Оргкомитет, вещатели, журналисты, делегации – они приедут не зависимо от того, сборная какой страны будет играть у нас.

В Санкт-Петербурге Match Accomodation сняла блоки номеров в некоторых отелях еще до жеребьевки. Почему? В Екатеринбурге были такие примеры?

– Да, в Екатеринбурге блоки тоже корректировались. Все зависит от спроса. Объясню, как это работает. В Match Accomodation со всего мира приходят заявки. Например, едут вещатели. Им надо конференц-зал, технику определенную, столько-то метров до стадиона, такой-то райдер. Или делегация – у них другие требования. И Match Accomodation постепенно отсеивает отели, на которые нет спроса, которые не попадают ни под одну заявку. В Екатеринбурге таких не знаю. Но блоки тоже «просеяли». Например, еще полгода назад были жесткие блоки на месяц, нельзя было продавать номера на все время ЧМ. Сейчас частично блоки сняли между матчами, остались только на дни игр. Это подвижная система.

Вы говорили, что с Match Accomodation работать менее выгодно, чем напрямую, потому что у них фиксированная цена. Но ведь и для болельщиков цена не может быть выше определенного уровня. Откуда берутся номера за 1 миллион на 10 дней? (о номерах за миллион «НД» писал ранее).

– Есть разные игроки рынка. Я не знаю, о чем думают люди, которые выставляют 1 миллион за номер. Наверное, такими будет заниматься ФАС, потому что есть постановление, которое регламентирует максимальные цены на отели для всех городов – участников ЧМ-2018 на время проведения мероприятия в РФ (можно посмотреть здесь – прим «НД»).

Хотя, конечно, в постановлении речь идет только о номере. То есть, это кровать плюс завтрак. Остальные услуги, которые предоставляет отель, под постановление не попадают. Например, в отелях есть SPA, ресторан. Все это вместе может продаваться дороже. Это разрешено. Другой вопрос – вопрос спроса. Кто из болельщиков готов сколько тратить? В среднем болельщик тратит от 80 до 140 евро за отель. И больше в Екатеринбурге тоже не отдаст.

Сколько всего отелей будет принимать гостей ЧМ в Екатеринбурге?

– По последним данным, в Екатеринбурге 119 средств размещения, не считая хостелов. Это около 6000 номеров. Цифра не сильно увеличилась специально к ЧМ. Потому что отели в городе активно строились в 2008 году перед ШОС.

Отдельной темой должны стоять вопросы безопасности. Еще около года назад отельеры боялись, что им придется полностью менять «начинку» – покупать металлодетекторы, менять системы видеонаблюдения. В итоге сильно возросли траты на безопасность?

Директор по безопасности отелей группы USTA Евгений Крючков: Расходы на безопасность возросли раза в три точно. Конечно, от первоначальных слухов, которые ходили до принятия постановления №447 по безопасности, многое испарилось. В частности, стационарные рамки-металлодетекторы не обязательно покупать всем. Но требования серьезные.

Например, мы в отелях модернизировали систему видеонаблюдения: поменяли аналоговое оборудование на цифровое и увеличили срок хранения архива. Закупили ручные металлодетекторы (у нас отели второй и третьей категорий, а стационарная рамка нужна для первой). Такими детекторами, скорее всего, будут просвечиваться все гости. Соответственно, увеличивается серьезно штат. Если сегодня у нас 4 поста безопасности на отель, то будет 8. Плюс к этому круглосуточно в отелях будут дежурить представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Екатеринбург, беседовала Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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