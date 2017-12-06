«Знать бы хотя бы, как стоять, как улыбаться», – чего боятся отельеры на ЧМ-2018

Владельцы небольших отелей и хостелов в Екатеринбурге рассказали, с какими главными проблемами они столкнулись перед приемом гостей ЧМ-2018 по футболу. Как это ни странно, главной сложностью для многих оказалась текучка кадров: владельцы бизнеса планируют на время чемпионата вместе с семьями переехать в отели, чтобы «хватало рук». Также отельеры опасаются незнания редких языков и незнания азиатской и арабской культуры. «Знать бы хотя бы как стоять, как улыбаться – во всех культурах ведь жесты имеют разные обозначения», – говорят отельеры.

Совещание с владельцами малых средств размещения состоялось сегодня в мэрии Екатеринбурга. На нем обсуждались в основном технические моменты – сколько сегодня в городе отелей (119) и хостелов (68), как они загружались в течение года (загрузка 54%) и что предстоит сделать в ближайшие полгода, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами, которые приедут на ЧМ. Чиновники горадминистрации попросили владельцев бизнеса обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, перевести прайс-листы хотя бы на французский и испанский языки – основные для тех стран, которые будут играть в Екатеринбурге. Во-вторых, нанять хотя бы одного человека со знанием английского языка, а лучше – со знанием нескольких языков. В-третьих, благоустроить территорию и высадить зелень, а незаконную рекламу с фасадов почистить. И, наконец, ни в коем случае не продавать сувенирную продукцию от нелицензированных в FIFA фирм – иначе грозят большие штрафы.

Все это владельцы бизнеса обещали учесть и подготовиться к ЧМ основательно. Но в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» признались, что волнуют их в основном другие проблемы.

«Самая большая головная боль всех хостелов – кадровый голод. Во всех хостелах – текучка кадров. И это может стать серьезной проблемой перед ЧМ, – призналась член президиума свердловской НО «Ассоциация малых гостиниц и хостелов» Ирина Машковцева. – Для того, чтобы на уровне принять гостей, нужно же пройти обучение – знать технологии, стандарты. И этому не одну неделю надо учиться. Ни у кого нет уверенности, что текучка кадров перед ЧМ прекратится. Ведь работает молодежь, которая летом хочет отдыхать. Учитывая, что нагрузка у отелей и хостелов будет в десятки раз больше, чем обычно, я думаю, что большинство владельцев бизнеса будут жить на своих объектах. А если бизнес семейный – то жить вместе с семьями».

Кроме того, к кадровой проблеме добавят нюансов и требования Роспотребнадзора. Для недопущения разного рода эпидемий все работники отельной сферы должны быть привиты в соответствии с Национальным прививочным календарем, а также иметь санкнижки и результаты медосмотров. При приеме каждого нового работника отельеры обязаны предоставить сведения о нем в местное лечебное учреждение.

Еще одна проблема, о которой говорят владельцы отелей, – незнание культуры тех стран, которые приедут в Екатеринбург. Напомним, на Урал приедут команды Уругвая, Перу, Сенегала, Японии, Швеции, Мексики, Франции и Египта. И если с европейскими туристами местная сфера сервиса уже привыкла сталкиваться, то туристы из Японии, Уругвая, Перу – для всех в диковинку.

«Хотелось бы, чтобы для отельеров провели какой-то обучающий семинар. Именно на тему традиций, культуры. Европейские туристы не вызывают столько вопросов, нежели азиаты, египтяне. Это специфическая пока для нас публика. Хотелось бы больше знать о каких-то особенностях, – рассказал РИА «Новый День» директор двух хостелов и мини-отеля DoBeDo Юлия Грабик. – Нужно хотя бы минимуму обучить персонал – как принято стоять, сидеть, улыбаться в той или иной стране. Хочется достойно Екатеринбург представить, быть, что называется, «френдли».

Ну и, конечно, всех пугает языковой барьер. В основном в Екатеринбург приедут гости из испаноязычных и франкоязычных стран, а также японцы. И ни один из этих языков не является «приоритетным» в отелях города.

«Продумываем сейчас всякие варианты – купить электронные переводчики, нанять на время ЧМ приходящих людей хотя бы по часам, еще что-то. Нужно же будет общаться с гостями – объяснять им где и что в городе посмотреть, где поесть, куда сходить», – говорят отельеры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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