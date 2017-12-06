«Будут прощупывать почву»: в Екатеринбурге ждут иностранцев

Екатеринбургские отельеры получили шквал заявок от иностранцев, которые хотят приехать в Екатеринбург на матчи Чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. Правда, пока бронировать номерной фонд представители других стран не готовы – как отмечают эксперты рынка, они изучают предложения.

«Сказать, что прямо забронировали номера, пока не могу. Но спрос огромный – представители страны, которые узнали, где их команды будут играть, активно смотрят средства размещения для болельщиков, команд, СМИ, официальных лиц. Письма о том, что «мы хотим приехать и посмотреть», начали поступать сразу после жеребьевки в пятницу. Так что в ближайшие два месяца это будут инспекционные визиты – иностранцы будут смотреть и сами отели, и их возможности в части сервиса. А уже после этого будут бронирования», – сказал «Новому Дню» коммерческий директор USTA Hotels Виктор Салин.

Со шквалом заявок столкнулись не только сетевики. «Мы давно законтрактованы предварительно, но мы действительно получили огромную массу заявок после жеребьевки – от египтян очень много, от южноамериканцев, от французов, кажется, не было, вот от шведов была пара заявок. Но это не прямые продажи еще, они прощупывают почву – скорее всего, это турагентства, которые сейчас все узнают, а потом будут согласовывать со своими заказчиками. В любом случае, это процесс не одного дня», – пояснил агентству дирижер отеля «Смеральд» Сергей Дерендяев.

Несколько иная ситуация с т.н. малыми средствами размещения. Владельцы хостелов, гостевых домов и мини-отелей говорят, что если до 1 декабря еще что-то можно было забронировать, то после жеребьевки мест на время проведения ЧМ-2018 почти не осталось. Все «койкоместа» разобрали в первые часы после оглашения итогов жеребьевки.

«У меня два хостела и мини-отель. До первого декабря была небольшая загрузка, а после жеребьевки все номера улетели буквально за час. У меня стоит программа, которая позволяет следить онлайн за ходом бронирований. Вечером 1 декабря я приехала домой, пошла в душ, а когда вышла – было уже 181 бронирование. За час. Некоторые, конечно, сняли брони на следующий день, но таких мало, и на их место уже пришли другие. На данный момент на все время ЧМ-2018 у нас только 2 свободные ночи», – рассказала РИА «Новый День» директор хостелов и мини-отеля DoBeDo Юлия Грабик.

Член президиума свердловской НО «Ассоциация малых гостиниц и хостелов» Ирина Машковцева подтвердила, что такая ситуация по всему Екатеринбургу. «В ночь с первого на второе мы все ощутили, конечно, всплеск мощный бронирований. Например, у меня в отеле всего 7 номеров. Если до этого было 1-2 бронирования на весь месяц ЧМ, то всего за пару часов после жеребьевки пришло 30 бронирований. И продолжают приходить заявки, спрос идет. Люди присматриваются, выбирают подходящие им условия. И это в основном иностранцы. Русских среди бронировавших нет», – отметила Ирина Машковцева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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