В Екатеринбурге на дни ЧМ почти не осталось свободных номеров в отелях

В Екатеринбурге на дни проведения матчей ЧМ по футболу осталось всего 2,5% свободных номеров в отелях. При этом еще не все билеты проданы, и последние места разберут очень быстро. Не исключено, что на фоне этого еще больше возрастут цены на аренду квартир – а они уже и сегодня доходят до 1000 долларов в сутки за однушку.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», номера в отелях в дни проведения матчей ЧМ заканчиваются во всех городах проведения. Так, по данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, в Саранске и Волгограде свободных номеров нет совсем, в Екатеринбурге осталось лишь 2,5% гостиниц, причем на два матча из четырех уже нет свободных вариантов. В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10% гостиниц. Больше всего свободных мест в столицах, где номерной фонд в разы больше, чем в регионах. При этом еще не распродано более 50 000 билетов, спрос на жилье будет возрастать.

Можно предположить, что такая ситуация приведет к дальнейшему росту цен на посуточную аренду квартир в Екатеринбурге. Хотя уже сегодня владельцы жилья близ Центрального стадиона выставляют заоблачные ценники. Как писал ранее «Новый День», апартаменты, которые в обычные дни сдаются за 2-4 тысячи рублей в сутки, в день проведения матча между Египтом и Уругваем (15 июня) дорожают до 30-50 тысяч за день. Причем необязательно речь о новостройках с охраняемыми дворами, сверкающими лифтами и свежим ремонтом. Владельцы квартир в хрущевках, стремясь заработать, также выставляют огромные цены на аренду жилья – до 1000 долларов в сутки за однушку.

Для сравнения – самый дорогой номер в пятизвезднике (а их в Екатеринбурге всего четыре – Hyatt Regency Ekaterinburg, Ramada Hotel Yekaterinburg, «Атриум Палас Отель» и «Высоцкий», – прим. ред.) обойдется максимум в 47 тысяч рублей. Самые дешевые сутки в отеле с одной звездой при двухместном размещении – 2,61 тысячи рублей. Такие тарифы будут действовать за месяц до дня первого матча ЧМ и в течение месяца после финальной игры, согласно постановлению правительства России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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