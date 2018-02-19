Екатеринбуржец сдал квартиру на время ЧМ за 1,5 миллиона

Житель Екатеринбурга сдал свою трехкомнатную квартиру в жилом комплексе на ВИЗе за полтора миллиона рублей в аренду на весь срок проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал он сам. Мужчина не стал уточнять, кто согласился заплатить такую сумму за аренду трешки, равно как и не объяснил, исходя из чего была сформирована цена, однако в обычное время квартиры такого же метража в этом же ЖК сдаются за 50-60 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча чемпионата. Первая игра состоится 15 июня между командами Египта и Уругвая. Вторая игра мундиаля запланирована на 21 июня – на поле выйдут сборные Франции и Перу. Третий матч назначен на 25 июня, когда сыграют Япония и Сенегал. Четвертая игра пройдет 27 июня – Мексика поборется со Швецией.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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