1000 долларов за однушку в хрущевке. Вслед за отельерами владельцы квартир задрали цены на жилье на время ЧМ (СКРИНЫ)

На время проведения матчей Чемпионата мира по футболу цены на съемные квартиры в Екатеринбурге, особенно рядом с Центральным стадионом, взлетели в десятки раз. Апартаменты, которые в обычные дни сдаются за 2-4 тысячи рублей в сутки, в день проведения матча между Египтом и Уругваем (15 июня) дорожают до 30-50 тысяч за день. Причем необязательно речь о новостройках с охраняемыми дворами, сверкающими лифтами и свежим ремонтом. Владельцы квартир в хрущевках, стремясь заработать, также выставляют огромные цены на аренду жилья – до 1000 долларов в сутки за однушку.

Как отмечает «Новый День», аппетиты владельцев арендного жилья ничем не ограничены. В отличие от гостиниц и отелей, на которые распространяется распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о предельной стоимости номеров в местах размещения в зависимости от звездности.

Стоимость аренды жилья в сутки в марте 2018-го

Для сравнения – самый дорогой номер в пятизвезднике (а их в Екатеринбурге всего четыре – Hyatt Regency Ekaterinburg, Ramada Hotel Yekaterinburg, «Атриум Палас Отель» и «Высоцкий», – прим. ред.) обойдется максимум в 47 тысяч рублей. Самые дешевые сутки в отеле с одной звездой при двухместном размещении – 2,61 тысячи рублей. Такие тарифы будут действовать за месяц до дня первого матча ЧМ и в течение месяца после финальной игры, согласно постановлению правительства России.

Стоимость аренды жилья в сутки в июне 2018-го

Напомним также, что ранее в Екатеринбурге нашлись отельеры, которые все же решили нарушить правила ценообразования, прописанные в документе за подписью премьера. Так, отель «Гранд Холл» 4* запросил за номера, которые в обычные дни стоят 25-35 тысяч рублей, свыше 300 тысяч. Отель «Максим» решил заработать еще больше: сегодня номер стоит около 15 тысяч рублей за неделю, а летом 2018-го – уже 350 тысяч рублей. Все подобные случаи отслеживает Ростуризм, который составляет черный список отелей, завышающих цены на время проведения ЧМ-2018 в России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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