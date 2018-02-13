Семь отелей Екатеринбурга попали в черный список Ростуризма, завысив цены на время ЧМ до 485% (СПИСОК)

Семь отелей в Екатеринбурге попали в черный список Ростуризма, завысив предельно допустимые цены на номера. Самая большая накрутка, по данным ведомства, – в отеле «Максим», который превысил допустимые нормы на 485%. На втором месте – «Хаятт», на третьем – «Рамада».

Список проштрафившихся опубликован сегодня на сайте Ростуризма. В него вошли 69 гостиниц – на 28 больше, чем было месяц назад. При этом гостиниц, которые фигурировали в прошлом списке, в актуализированной редакции документа нет, – сообщает пресс-служба Ростуризма.

Больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, далее следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница – нарушитель постановления №89, устанавливающего предельно допустимые цены на отели на время ЧМ по футболу.

В Свердловской области Ростуризм нашел 7 отелей, которые превысили допустимые правительством РФ расценки на номера. На первом месте – отель «Максим», о котором ранее писал «Новый День». По данным Ростуризма, отель превысил максимальные расценки, установленные постановлением, на 485% – за ночь во время ЧМ отель просит 21320 рублей. На втором месте – «Хайятт Ридженси Екатеринбург»: дипломатические апартаменты стоят на 86,8% выше нормы – 87 800 рублей, «президентский номер» – 137 000 рублей (превышение на 193%), «люкс» – 28 800 рублей (превышение на 4,4%), «стандарт» – 12 800 рублей (превышение на 2%). Замыкает тройку «лидеров черного списка» гостиница «Рамада» с превышением всего 6,4% и ценой номера «люкс» 50 тысяч рублей.

Как уточнили в Ростуризме, обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, направлен для принятия мер в уполномоченные ведомства – Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, ранее отельеры заявляли, что «обойти» постановление правительства РФ легко: документом устанавливается цена только за стандартный «пакет» кровать + завтрак. Если туда добавить какие-либо еще услуги, цену можно смело завышать. Болельщики из Перу уже жаловались на завышенные цены в Екатеринбурге, но представители туротрасли – Центра развития туризма региона – заявили, что в Екатеринбурге нет случаев повышения цен на номера в отелях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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