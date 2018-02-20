Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургские отели за накрутку цен на время ЧМ

Семь екатеринбургских отелей, попавшие в черный список Ростуризма за неадекватное завышение цен, получили предупреждения и административные штрафы от Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что на первом месте антирейтинга гостиниц оказался отель «Максим», который превысил допустимые нормы в 2,7 раза. За сутки проживания в одноместном номере на «две звезды» заведение запросило 100 тысяч рублей. На втором месте – гостиница «Хаятт Ридженси Екатеринбург»: стоимость дипломатических апартаментов составляет 87,8 тысяч рублей (превышение на 86%), цена за президентский номер – 137 тысяч рублей (превышение на 193%). Также в накрутке был уличен четырехзвездочный отель GrandHall. Сутки в номере «люкс» в этой гостинице во время ЧМ стоят 36 тысяч рублей (превышение на 164%).

Среди других нарушителей – гостиница «Луна» на Сибирском тракте, 34б, отель «Live» на Красноармейской, 72, «Дворец свадеб» на Сортировочной, 16, отель «Рамада» на Кольцовском тракте.

Напомним, Ростуризм составляет черные списки гостиниц на основе постановления правительства РФ, которое устанавливает максимальную стоимость размещения в городах-участниках Чемпионата мира по футболу. Далее информация передается Роспотребнадзору и Федеральную антимонопольную службу.

«Для недопущения фактов несоблюдения требований к стоимости гостиничного обслуживания Роспотребнадзором в ежедневном режиме будет размещаться перечень средств размещения, завышавших предельно установленные цены, по городам проведения мероприятий Чемпионата», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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