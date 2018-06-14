Отели Екатеринбурга оштрафовали на 276 тысяч за завышение цен в преддверии ЧМ

В Екатеринбурге отели продолжают завышать цены на номера, желая увеличить прибыль за счет гостей ЧМ по футболу. Всего специалисты выявили 16 таких случаев. Еще 12 отелей пытались сдавать номера, не имея свидетельства о присвоении категории средства размещения. Гостиницы оштрафованы на общую сумму 276 тысяч рублей.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего было проведено 283 внеплановых проверки, кроме того – проверено 227 сайтов отелей. В результате три отеля были привлечены к административной ответственности з нарушение порядка ценообразования (по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ) – это не в первый раз «Максим Отель-Урал», а также «Отель Скай» и гостинично-развлекательный комплекс «Евразия». Еще шесть отелей привлечены за «продажу товаров, не соответствующих по качеству».

Также выявлено 12 случаев, когда гостиничные услуги оказывали отели, не имеющие свидетельства о присвоении средству размещения категории. Вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания (ООО «Будда», нескольким ИП, АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», ООО «База отдыха «Таватуй»).

«Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 98 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 276 240 рублей, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – По факту сдачи в наем средств размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении 3 физических лиц направлена информация в Управление Федеральной налоговой службой по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов».

Напомним, отели и частные лица начали завышать цены на номера и квартиры посуточно еще зимой, после проведения жеребьевки на ЧМ. Некоторые отели на дни матчей в Екатеринбурге были полностью забронированы буквально за сутки.

В один из первых – февральский – черный список Ростуризма попали 7 отелей Екатеринбурга. Превышение цены было максимально – в 2,7 раза. Некоторые продавали номера по 20-30 тысяч рублей за ночь. Впрочем, еще до появления черных списков отельеры заявляли, что обойти постановление правительства РФ легко: документом устанавливается цена только за стандартный «пакет» кровать + завтрак. Если туда добавить какие-либо еще услуги, цену можно смело завышать.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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