В Екатеринбурге отели без звезд, продающие номера на ЧМ, оштрафованы на 100 тысяч рублей

Роспотребнадзор в Екатеринбурге оштрафовал на 100 тысяч отели, которые оказывали гостиничные услуги, не имея при этом свидетельства о присвоении средству размещения категории (звезды). Возбуждено 8 дел об административных нарушениях. Также специалисты ведомства выявили три случая завышения цен на номера в период проведения ЧМ-2018.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, мониторинг цен на отели в Екатеринбурге продолжается. Ведомство проверяет, не превышают ли цены на номера предельно допустимые значения, указанные в постановлении правительства № 89. В настоящее время по факту завышения стоимости гостиничного обслуживания возбуждено 3 дела об административном правонарушении. Конкретные названия гостиниц Роспотребнадзор не указывает.

Между тем Ростуризм внес в мартовский «черный список» отелей, завышающих цены, лишь одну гостиницу из Екатеринбурга – это отель «Реноме 4*» на 8 Марта, 50. За номер здесь просят 15 тысяч рублей за ночь, что на 11% выше максимально допустимой стоимости.

«Одновременно с этим управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило факты оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории (предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения). Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 14.39 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 101 000 рублей», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, в февральский «черный список» Ростуризма попали 7 отелей Екатеринбурга. Превышение цены было максимально – в 2,7 раза. Сейчас эти отели устранили недочеты. Еще до появления «черных списков» отельеры заявляли, что обойти постановление правительства РФ легко: документом устанавливается цена только за стандартный «пакет» кровать + завтрак. Если туда добавить какие-либо еще услуги, цену можно смело завышать.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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