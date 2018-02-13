Роспотребнадзор выдал предостережение отелям, попавшим в черный список Ростуризма

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выдало предостережение всем семи отелям, которые внесли в черный список Ростуризма. Ведомство будет вплоть до ЧМ продолжать мониторинг цен на гостиницы в Екатеринбурге, чтобы не допустить ситуаций необоснованного завышения.

Как ранее сегодня писал «Новый День», семь отелей в Екатеринбурге попали в черный список Ростуризма, завысив предельно допустимые цены на номера. На первом месте – отель «Максим», о котором ранее писал «Новый День». По данным Ростуризма, отель превысил максимальные расценки, установленные постановлением, на 485% – за ночь во время ЧМ отель просит 21320 рублей. На втором месте – «Хаятт Ридженси Екатеринбург»: дипломатические апартаменты стоят на 86,8% выше нормы – 87 800 рублей, «президентский номер» – 137 000 рублей (превышение на 193%), «люкс» – 28 800 рублей (превышение на 4,4%), «стандарт» – 12 800 рублей (превышение на 2%). Замыкает тройку «лидеров черного списка» гостиница «Рамада» с превышением всего 6,4% и ценой номера «люкс» 50 тысяч рублей.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что во всех семи отелях уже прошла проверка и владельцам были выданы предостережения.

«Отели получили предостережения, им даны сроки на исправление своих ошибок. У каждого отеля срок свой. Затем владельцы должны отчитаться о проведенной работе, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. – Мы ведем мониторинг цен на отели в Екатеринбурге. И эта работа продолжится вплоть до ЧМ».

Добавим, что всего в «черный список» Ростуризма в феврале попали 69 гостиниц в России – на 28 больше, чем было месяц назад. При этом гостиниц, которые фигурировали в прошлом списке, в актуализированной редакции документа нет. Больше всего случаев нарушений выявлено в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, далее следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница – нарушитель постановления №89, устанавливающего предельно допустимые цены на отели на время ЧМ по футболу.

Ранее отельеры заявляли, что «обойти» постановление правительства РФ легко: документом устанавливается цена только за стандартный «пакет» кровать + завтрак. Если туда добавить какие-либо еще услуги, цену можно смело завышать. Болельщики из Перу уже жаловались на завышенные цены в уральской столице, но представители туротрасли – Центра развития туризма региона – заявили, что в Екатеринбурге нет случаев повышения цен на номера в отелях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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