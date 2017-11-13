Миллион за 10 ночей – отельеры Екатеринбурга на время ЧМ-2018 подняли цены (ФОТО)

В Екатеринбурге некоторые отели уже взвинтили цены на номера на время проведения матчей по ЧМ-2018. Номер, который на ближайшие даты можно забронировать за 35 тысяч в неделю, в июне 2018 года будет стоить 300-350 тысяч рублей. А официальный дистрибьютор гостиничных номеров ФИФА обнаружил номер за 1 миллион рублей на 10 дней. Эксперты считают, что такие цены отпугнут болельщиков, и в Россию ради футбола никто не поедет.

Цены на июнь 2018 года

Об искусственно завышенных ценах на время проведения ЧМ в России говорили отельеры на Hotel Business Forum 2018 в Москве. Операционный директор Match Accomodation (официальный дистрибьютор гостиничных номеров ФИФА) Лана Клюева рассказала, что многие отели неадекватно оценивают свои услуги. В качестве примера спикер привела Петербург, где некоторые гостиницы соглашаются работать только с теми группами, которые приедут на весь период чемпионата, а это более месяца. А также Екатеринбург, где пройдет всего 4 матча, между которыми будут перерывы по неделе. Но «на Booking.com можно найти в эти сроки номера в определенных отелях на десять дней за 1 млн рублей», – пишет со слов Ланы Клюевой портал TourDom.

Цены на февраль 2018 года

Цены на июнь 2018 года

РИА «Новый День» не нашел на Booking.com номера за миллион рублей, но то, что отельеры решили заработать на ЧМ, уже заметно. Так, некоторые отели подняли стоимость номеров на июнь-июль 2018 года в 10 раз. Например, отель «Гранд Холл» 4*. Если бронировать номер на февраль 2018 года, то за неделю вы отдадите 25-35 тысяч рублей. Но тот же номер в июне-июле будет стоить свыше 300 тысяч. «Отель Максим» решил заработать еще больше: сегодня номер стоит около 15 тысяч рублей за неделю, а летом 2018 – уже 350 тысяч рублей.

Цены на февраль 2018 года

Цены на июнь 2018 года

«Если отель стандартный номер продает за 3 тыс., а на ЧМ хочет получить за него 30, это неадекватно. Болельщикам будет дешевле купить диван, большую плазменную панель, наполнить холодильник пивом и праздновать с друзьями, чем приехать к нам», – цитирует операционного директора Match Accomodation Лану Клюеву портал TourDom.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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